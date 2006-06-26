Матч Украина-Швейцария: ориентировочные составы команд

В понедельник, 26 июня, в 22:00 в Кельне на поле стадиона "RheinEnergieStadion" выйдут национальные сборные Украины и Швейцарии. Матч обещает быть очень интересным и бескомпромиссным, ведь команды равны по силам, а это значит, что любая мелочь может решить исход поединка.

Украина - Швейцария

Стадион: "RheinEnergieStadion", Кельн (вмещает 45,000 зрителей), судья: Бенито Арчундиа (Мексика).

Стоит отметить, что Швейцария и Украина никогда не встречались между собой.

Кроме того, Швейцария стала единственной командой в групповом турнире, которая не пропустила ни одного гола (в группе со швейцарцами играли сильные команды Франции, Южной Кореи и Того).

Нападающий сборной Украины Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Выход во второй раунд уже огромное достижение украинского футбола. Даже после разгромного поражения от Испании мы продолжали верить в свои силы и добились своего".

В заключительном матче группового турнира против Южной Кореи тяжелую травму получил ключевой защитник сборной Швейцарии Филипп Сендерос, который пропустит остаток ЧМ-2006.

Сендероса должен заменить 19-летний Йохан Джуру. Сборная Украины также имеет проблемы в центре обороны - из-за дисквалификации 1/8 финала пропускают Вячеслав Свидерский и Андрей Русол, которых могут заменить Владислав Ващук и Владимир Езерский.

Ориентировочные составы команд:

Швейцария: (4-5-1) - Паскаль Цубербюлер, Филипп Деген, Йохан Джуру, Патрик Мюллер, Людовик Маньин, Транкильо Барнетта, Йоханн Фогель, Рикардо Кабанас, Рафаэль Вики, Хакан Якин, Александр Фрай.

Главный тренер: Якоб (Коби) Кун.

Украина: (4-4-2) - Александр Шовковский, Олег Гусев, Владислав Ващук, Владимир Езерский, Андрей Несмачный, Сергей Ребров, Олег Шелаев, Анатолий Тимощук, Максим Калиниченко, Андрей Воронин, Андрей Шевченко.

Главный тренер - Олег Блохин.

Корреспондент