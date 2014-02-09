Сегодня на Олимпиаде в Сочи будут разыграны 8 комплектов медалей
10:26, 09 февраля 2014Спорт
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Утром горнолыжники начнут соревнования в скоростном спуске
Сегодня в Сочи разыграют 8 комплектов медалей / Reuters
Сегодня, 9 февраля, на Олимпиаде в Сочи будут разыграны 8 комплектов медалей, сообщает официальный сайт Олимпиады.
Утром горнолыжники будут соревноваться в скоростном спуске, начнется мужской лыжный скиатлон, сноубордистки разыграют медали в слоупстайле. В 14.30 - женские лыжные соревнования на дистанции 3000 метров.
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Вечером начнут соревнования биатлонистки, позже - решающие заезды у мужчин на санях, итоговый командный турнир фигуристов и соревнования у мужчин в прыжках на лыжах с малого трамплина.
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