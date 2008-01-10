Дебют Сёмина в «Динамо» (фото)
Команда вышла из отпуска
|Юрий Семин и Игорь Суркис
Юрий Семин, во вторник прибывший в Киев, рассказал про первый этап зимней подготовки и представил штаб помощников. Как ранее сообщали, в него вошли Олег Лужный, Сергей Овчинников, Валерий Зуев, Сергей Краковский и Виченцо Пинколини.
На первой тренировке «Динамо» отсутствовало несколько легионеров. Клебер из-за проблем с визой задержался в Амстердаме и вот-вот должен вылететь в Киев, Диого Ринкон и Карлос Корреа должны были прибыть в украинскую столицу вечером. Из-за сильного тумана задержался рейс из Белграда. Гораздо дольше придется ждать Исмаэля Бангура, Айила Юссуфа и Бадра Эль Каддури. Вышеназванная троица сыграет на Кубке Африканских наций и их возвращение в «Динамо», по словам Юрия Семина, зависит от успехов сборных на турнире.
Фото УНИАН