Дебют Сёмина в «Динамо» (фото)

Первая команда «Динамо Киев» вышла из отпуска и начинает подготовку к новому футбольному году, сообщает пресс-служба клуба . Президент клуба Игорь Суркис представил игрокам нового тренера Юрия Семина, пожелал успехов в работе. «Динамо должно реабилитироваться за неудачный прошлый год и восстановить европейское реноме клуба. Для достижения результата мы все должны помочь Юрию Павловичу», - отметил Игорь Суркис.

Юрий Семин, во вторник прибывший в Киев, рассказал про первый этап зимней подготовки и представил штаб помощников. Как ранее сообщали, в него вошли Олег Лужный, Сергей Овчинников, Валерий Зуев, Сергей Краковский и Виченцо Пинколини.

На первой тренировке «Динамо» отсутствовало несколько легионеров. Клебер из-за проблем с визой задержался в Амстердаме и вот-вот должен вылететь в Киев, Диого Ринкон и Карлос Корреа должны были прибыть в украинскую столицу вечером. Из-за сильного тумана задержался рейс из Белграда. Гораздо дольше придется ждать Исмаэля Бангура, Айила Юссуфа и Бадра Эль Каддури. Вышеназванная троица сыграет на Кубке Африканских наций и их возвращение в «Динамо», по словам Юрия Семина, зависит от успехов сборных на турнире.

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