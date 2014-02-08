Сочи-2014: Ветеран биатлона Бьерндален выиграл свое седьмое олимпийское золото
19:12, 08 февраля 2014Спорт
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Сорокалетний норвежец Уле-Айнар Бьорндален победил в биатлонном спринте на 10 км на Олимпиаде в Сочи-2014, завоевав седьмую золотую олимпийскую медаль
Сочи-2014: Бьерндален победил в спринте на 10 км / Reuters
Как передает корреспондент УНИАН, Бьорндален победил, несмотря на один промах.
«Серебро» завоевал австриец Доминик Ландертингер, «бронзу» - чех Ярослав Соукуп.
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