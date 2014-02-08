СМИ: Костюмы сборной Украины в Сочи признали худшими

Американские журналисты из USA Today выбрали лучшие и худшие, по их мнению, наряды церемонии открытия Олимпиады в Сочи, сообщает Сегодня.

Так, в список худших попал наряд сборной Украины. "Если смотреть на эти куртки достаточно долго, то можно увидеть спрятанный 3D-рисунок", - шутят журналисты.

Первым среди худших американцы назвали наряд своей собственной команды.

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"У американской команды теперь есть отличная вещь для того, чтобы надеть ее на следующую уродливую рождественскую вечеринку", - заявили критики.

Литовская сборная также в списке.

"Это что, неудачный результат спонсорства компании Sprite?", - спрашивают журналисты.

В список плохих попала и форма команды Великой Британии. "Разве мы не оставили куртки такого типа в 1998 году, откуда они и пришли?", - удивились американские эксперты.

Теперь о сборных, форма которых понравилась экспертам USA Today.

Первая - команда Германии: "Радужный наряд немцев, такое тонкое завуалированное политическое заявление, оживил церемонию. Также это одна из немногих сборных, которая использовала не только цвета своего флага".

Тонга. "Команда этой страны может чувствовать себя как дома: в Сочи тоже растут пальмы".

Япония. "Белое море японских спортсменов стало самым зимним нарядом зимних Игр. А минималистический дизайн отлично представляет эту страну".