СМИ: Костюмы сборной Украины в Сочи признали худшими

14:57, 08 февраля 2014
Спорт
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В список худших попали сборные Украины, США, Великобритании и Литвы

Сборная Украины в Сочи / Reuters

Американские журналисты из USA Today выбрали лучшие и худшие, по их мнению, наряды церемонии открытия Олимпиады в Сочи, сообщает Сегодня.

Так, в список худших попал наряд сборной Украины. "Если смотреть на эти куртки достаточно долго, то можно увидеть спрятанный 3D-рисунок", - шутят журналисты.

Первым среди худших американцы назвали наряд своей собственной команды.

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Сборная США в Сочи / Reuters

"У американской команды теперь есть отличная вещь для того, чтобы надеть ее на следующую уродливую рождественскую вечеринку", - заявили критики.

Литовская сборная также в списке.

Сборная Литвы в Сочи / Reuters

"Это что, неудачный результат спонсорства компании Sprite?", - спрашивают журналисты.

В список плохих попала и форма команды Великой Британии. "Разве мы не оставили куртки такого типа в 1998 году, откуда они и пришли?", - удивились американские эксперты.

Сборная Британии в Сочи / Reuters

Теперь о сборных, форма которых понравилась экспертам USA Today.

Сборная Германии в Сочи / Reuters

Первая - команда Германии: "Радужный наряд немцев, такое тонкое завуалированное политическое заявление, оживил церемонию. Также это одна из немногих сборных, которая использовала не только цвета своего флага".

Сборная Тонга в Сочи / Reuters

Тонга. "Команда этой страны может чувствовать себя как дома: в Сочи тоже растут пальмы".

Сборная Японии в Сочи / Reuters

Япония. "Белое море японских спортсменов стало самым зимним нарядом зимних Игр. А минималистический дизайн отлично представляет эту страну".

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