В Донецке в автокатастрофе погиб нападающий "Шахтера" Майкон
11:37, 08 февраля 2014Спорт
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В Донецке в автомобильной катастрофе погиб бразильский нападающий донецкого "Шахтера" Перейра де Оливейра Майкон.
Фото: shakhtar.com
"Футбольный клуб «Шахтер» с прискорбием сообщает, что 8 февраля 2014 года трагически оборвалась жизнь футболиста Перейры де Оливейры Майкона. Он погиб в Донецке в автомобильной катастрофе", - сообщает пресс-служба клуба.
ФК «Шахтер» выражает соболезнования родным и близким Майкона.
"Это был талантливый футболист, открытый и доброжелательный парень. Майкон любил жизнь и умел вносить в нее позитивные и яркие краски. Трагическая, безвременная и нелепая смерть вырвала из наших рядов прекрасного человека. Майкону было всего 25 лет.", - говорится в сообщении.
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