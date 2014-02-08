В Донецке в автокатастрофе погиб нападающий "Шахтера" Майкон

"Футбольный клуб «Шахтер» с прискорбием сообщает, что 8 февраля 2014 года трагически оборвалась жизнь футболиста Перейры де Оливейры Майкона. Он погиб в Донецке в автомобильной катастрофе", - сообщает пресс-служба клуба.

ФК «Шахтер» выражает соболезнования родным и близким Майкона.

"Это был талантливый футболист, открытый и доброжелательный парень. Майкон любил жизнь и умел вносить в нее позитивные и яркие краски. Трагическая, безвременная и нелепая смерть вырвала из наших рядов прекрасного человека. Майкону было всего 25 лет.", - говорится в сообщении.