Сегодня за медали Олимпиады будут бороться украинские биатлонисты, саночники и лыжницы

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства молодежи и спорта.

Женщины будут бороться за медали в скиатлоне 7,5 кмкласичним стилем +7,5 км свободным стилем. От украинской сборной выступят Марина Анцибор (Сумская обл.), Валентина Шевченко (Киевская обл.), Екатерина Григоренко (Хмельницкая обл.) и Татьяна Антипенко (Сумская обл.).

Также состоится состоится первый биатлонный старт. За медали в спринте будут бороться мужчины. Украинскую сборную будут представлять биатлонисты Андрей Дериземля, Сергей Семенов, Артем Прима и Сергей Седнев.

Кроме этого, 8 февраля будут соревноваться мужчины на одноместных санях. Честь Украины будут защищать Андрей Кись (Львов) и Андрей Мандзий (Тернопольская обл.).