Сегодня за медали Олимпиады будут бороться украинские биатлонисты, саночники и лыжницы

10:32, 08 февраля 2014
Спорт
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8 февраля в Сочи на XXII зимних Олимпийских играх состоятся соревнования по лыжным гонкам. Сегодня также состоится первый биатлонный старт и соревнования представителей санного спорта. 

REUTERS

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства молодежи и спорта.

Женщины будут бороться за медали в скиатлоне 7,5 кмкласичним стилем +7,5 км свободным стилем. От украинской сборной выступят Марина Анцибор (Сумская обл.), Валентина Шевченко (Киевская обл.), Екатерина Григоренко (Хмельницкая обл.) и Татьяна Антипенко (Сумская обл.).

Также состоится состоится первый биатлонный старт. За медали в спринте будут бороться мужчины. Украинскую сборную будут представлять биатлонисты Андрей Дериземля, Сергей Семенов, Артем Прима и Сергей Седнев.

Кроме этого, 8 февраля будут соревноваться мужчины на одноместных санях. Честь Украины будут защищать Андрей Кись (Львов) и Андрей Мандзий (Тернопольская обл.).

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