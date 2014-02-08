Появилось видео фейерверка на открытии Олимпиады в Сочи
04:44, 08 февраля 2014Спорт
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Церемония открытия Олимпийских игр в Сочи поразила масштабными фейерверками, которые выпустили в небо, как только зажегся Олимпийский огонь
Небо над стадионом "Фишт" осенило свыше 3 тыс. залпов, передает ТСН.
Напомним, в трехчасовой церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи приняли участие более 3 тыс. артистов. Огонь зажжен с помощью факела, побывавшего в космосе.
Олимпийская сборная Украины приняла участие в параде спортсменов. Украинских олимпийцев с большим национальным флагом приветствовал с трибуны президент Украины Виктор Янукович.
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