В Сочи зажжен огонь XXII зимней Олимпиады
21:16, 07 февраля 2014Спорт
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В Сочи на стадионе «Фишт» зажжен огонь XXII зимней Олимпиады.
Фото : REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, огонь зажег легендарный хоккеист Владислав Третьяк и трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина.
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В трехчасовой церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи приняли участие более 3 тыс. артистов. Огонь зажжен с помощью факела, побывавшего в космосе.
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