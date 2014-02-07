В Сочи зажжен огонь XXII зимней Олимпиады

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, огонь зажег легендарный хоккеист Владислав Третьяк и трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина.

Читайте такжеПутин объявил открытыми XXII зимние Олимпийские игры в Сочи Олимпийская сборная Украины приняла участие в параде спортсменов. Украинских олимпийцев с большим национальным флагом приветствовал с трибуны президент Украины Виктор Янукович.

В трехчасовой церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи приняли участие более 3 тыс. артистов. Огонь зажжен с помощью факела, побывавшего в космосе.