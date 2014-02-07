На Олимпиаде в Сочи произошли первые курьезы

19:15, 07 февраля 2014
Спорт
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В Сочи, где проходит церемония открытия Олимпийских Игр, уже произошло несколько забавных случаев

На церемонии не сработало одно из колец

Как сообщает Сегодня, во время церемонии не открылось одно из Олимпийских колец - верхнее справа. Примечательно, что традиционно на этом месте расположено красное кольцо, которое символизирует Америку.

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Упал один из членов австрийской делегации

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