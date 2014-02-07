В Сочи началась церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр

В Сочи на стадионе «Фишт» началась церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр. Мероприятие, которое продлится два с половиной часа, стартовало в 20:14 по московскому времени.

Читайте такжеПутешествие олимпийского огня завершено в СочиВо время церемонии Олимпийский гимн исполнит оперная певица Анна Нетребко. Композиция прозвучит на русском языке. Как рассказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст, во время шоу прозвучит и классическая симфоническая музыка. В представлении на стадионе примут участие несколько тысяч артистов, сообщает Lenta.ru.

Читайте такжеНа церемонии открытия Олимпиады будет затронута тема революции 1917 годаЗнаменосцем сборной России избран бобслеист Александр Зубков. Олимпийскую клятву произнесут конькобежец Руслан Захаров, тренер по горнолыжному спорту Анастасия Попкова и судья международной категории Вячеслав Веденин. Всего на стадион вместимостью 40 тысяч зрителей выйдут представители 87 национальных сборных (это рекорд; в открытии Олимпиады в Ванкувере в 2010 году участвовали 82 сборные).

Олимпийские игры в Сочи продлятся до 23 февраля. На Играх-2014 будет разыграно 98 комплектов наград в 15 дисциплинах.