Огонь зимней Олимпиады зажгут факелом, который побывал в космосе

Об этом УНИАН сообщили в Оргкомитете "Сочи 2014".

"Всего в массовых постановочных сценах церемонии открытия, включая танцевальные, балетные, акробатические и цирковые номера, примут участие более 3000 молодых талантов из числа учащихся высших и средних учебных заведений, а также профессиональных творческих коллективов", - говорится в сообщении.

Кроме того, помогать в организации церемоний на площадках, за кулисами и на территории Олимпийского парка будут 2000 волонтеров "Сочи 2014".

Церемония состоится сегодня на стадионе "Фишт", начнется в 20.14 по московскому времени, что будет символизировать год проведения первых в истории России зимних игр.

В начале церемонии открытия будет показано несколько ярких видеофрагментов о России. После этого Президент РФ приветствует зрителей церемонии, и под звуки российского гимна состоится поднятие флага страны-хозяйки игр-2014.

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Впервые в истории церемоний Олимпийских игр был изменен традиционный проход атлетов во время парада наций. Спортсмены будут подниматься на сцену по специальной 48-метровой рампе, расположенной в центре стадиона. В параде наций примут участие представители 88 делегаций.

Всего для участников шоу сшито более 6 тыс. костюмов.

После официальных речей президента Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрия Чернышенко и президента Международного Олимпийского комитета Томаса Баха Президент РФ Владимир Путин объявит XXII Олимпийские зимние игры открытыми. Во время исполнения Олимпийского гимна на стадионе будет поднят Олимпийский флаг.

По традиции, церемония завершится зажжением чаши Олимпийского огня. «Подробности об участниках этого символического действия держатся организаторами церемонии в строгом секрете. Известно лишь только, что огонь XXII Олимпийских зимних игр 2014 года будет зажжен с помощью факела, побывавшего в космосе», - говорится в сообщении.

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Театрализованная часть церемонии представит основные этапы исторического развития России – от зарождения государственности до современности. Шоу станет самым высокотехнологичным за всю историю церемоний, обещают организаторы.

Всего для реализации проведения церемонии задействовано более 12 тыс. человек.

Церемонию открытия увенчает масштабный фейерверк из 3,5 тыс. залпов.