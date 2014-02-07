Путешествие олимпийского огня завершено в Сочи

Таким образом, вояж олимпийского пламени из Древней Олимпии в столицу зимней Олимпиады-2014 подошел к концу, пишет РИА Новости. На этом команда эстафеты олимпийского огня завершила свою работу. Вечером в пятницу в рамках церемонии открытия Игр будет зажжена олимпийская чаша на стадионе "Фишт".

Начала пятничную стадию эстафеты теннисистка Елена Веснина у здания городской администрации, затем мимо памятника Петру I пробежался Юрий Башмет, у часов обратного отсчета - телеведущий Владимир Познер, у Зимнего театра – народный артист России Николай Цискаридзе, который передал огонь певице Аните Цой. Участие в эстафете также приняли шоумен Михаил Галустян.

Огонь зимней Олимпиады 2014 года был зажжен от параболического зеркала в греческой Древней Олимпии 29 сентября 2013 года актрисой Ино Менегаки, сыгравшей роль верховной жрицы богини Геры. Торжественный ритуал положил начало эстафете олимпийского пламени, которая пять дней проходила по территории Греции. 5 октября факел был передан делегации оргкомитета "Сочи 2014"и перевезен в Москву, где 7 октября стартовал 123-дневный российский этап эстафеты огня.