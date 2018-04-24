Украина в Сочи: каких медалей стоит ждать

ХХІІ Зимние олимпийские игры, по традиции, продлятся две с половиной недели. Последние комплекты наград будут разыграны 23 февраля. Впрочем, большинство из финалов не будут иметь отношения к сборной Украины. Из 43-х наших спортсменов, которые отправились в Сочи, на награды может претендовать не более пятой части. Бороться за медали спортсмены Украины будут в каждой биатлонной гонке у женщин (а это пять стартов), и, возможно, в «могуле» (лыжной акробатике) у фристайлистов. УНИАН проанализировал все крупные старты в зимних олимпийских видах спорта после Игр-2010 в Ванкувере, и спрогнозировал выступления украинцев в Сочи.

Небогатая история

Сборная Украины отдельной командой выступает на Играх с 1994 года. Именно в норвежском Лиллехаммере была завоевана первая и, на данный момент, единственная золотая медаль Украины на Белых олимпиадах. Одесская фигуристка Оксана Баюл, покорив судей своим мастерством и обаянием, поднялась на первую ступень пьедестала почета. В том же году бронзу в спринтерской гонке в биатлоне завоевала Валентина Цербе.

Спустя четыре года, в японском Нагано-1998, первую и единственную серебряную олимпийскую медаль в истории украинского зимнего спорта завоевала биатлонистка Елена Петрова. В индивидуальной гонке она уступила только болгарке Екатерине Дафовской.

Затем наступил перерыв на долгих 8 лет. В Солт-Лэйк Сити-2002 спортсмены не порадовали украинских болельщиков медалями. Зато в Турине-2006 наград было две. Сначала бронзу в женской спринтерской гонке биатлонисток завоевала Лилия Ефремова, а под конец Игр порадовал танцевальный дуэт в фигурном катании Елена Грушина - Руслан Гончаров, также поднявшийся на третью ступень пьедестала.

И вновь наступил перерыв. В Ванкувере-2010 медалей украинцы не завоевали. Останется ли Украина без медалей и в этот раз, на Играх-2014?

Надежды на стреляющих лыжниц

Еще в январе 2013-го этот олимпийский цикл можно было назвать провальным. После того как, например, любительский спорт покинули Грушина и Гончаров, в фигурном катании наступила настоящая «эпоха застоя». И в этом виде она сохраняется до сих пор. Судите сами - на январском чемпионате Европы наши спортсмены ни в одном из видов программы не попали в 20-ку сильнейших. Учитывая, что чемпионат Европы - последний ответственный старт перед Играми. В нем, полностью выкладываясь и превращая этот турнир в своеобразную «генеральную репетицию Олимпиады», выступают сильнейшие. Но это только Европа. На Играх будут представители США, Канады, Японии, Китая... Чего ожидать на Олимпиаде с нашими результатами в «фигурке», страшно даже представить. Хотя это один из двух видов спорта, в которых Украина, в принципе, завоевывала награды Игр ранее.

Схожа с этой и ситуация в биатлоне. По крайней мере, так было до чемпионата мира 2013 года. Ровно за год до Игр, в чешском Нове Место, женскую сборную Украины «прорвало»: в четырех из пяти гонок было завоевано пять медалей. Невиданный успех со времен Елены Зубриловой, которая в одиночку могла себе позволить привезти с чемпионата мира 3-4 награды.

Все началось в первый же день и в первой же гонке. Елена Пидгрушная в спринте обогнала всех, включая «саму» Туру Бергер. Причем, украинка не уступала знаменитой норвежке в скорости, что стало особенным сюрпризом. На протяжении многих лет отечественным СМИ уже успела набить оскомину фраза президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака «не вгадали з мастилами», объясняющая медленную скорость спортсменов на дистанции и, соответственно, низкие результаты даже при отличной стрельбе. В этот раз, как оказалось, смазчики лыж наших биатлонисток сработали отлично. Но больше, все-таки, порадовали сами спортсменки. Своей отличной формой, нацеленностью на победу и итоговым результатом.

В том самом спринте, компанию Пидгрушной и Бергер на пьедестале почета составила Вита Семеренко. А на следующий день, в гонке преследования, Пидгрушная уже пропустила Бергер вперед, а, вместе с ней, и польку Кристину Палку. Но третье место удержала - еще одна бронза. В индивидуальной гонке наступил черед Валентины Семеренко, также оккупировавшей уже привычное глазу болельщика третье место. И, наконец, в эстафете сестры Семеренко, Пидгрушная и, примкнувшая к ним, Юлия Джима финишировали вторыми, уступив только признанному лидеру - Норвегии.

Признаться честно, даже в первые дни после чемпионата мира, поверить в этот успех было сложно. Но, со временем, украинки все больше и больше убеждали в обоснованности своих притязаний на успех через год - в олимпийском Сочи. Помимо чемпионата мира, в упомянутом выше сезоне украинки завоевали 1 золото, 4 серебра и 1 бронзу в рамках Кубка мира. А уже в сезоне 2013/14 наши спортсменки добыли еще 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы. Таким образом, команда постоянно и последовательно доказывает свои притязания на место в числе лидеров. Наравне с норвежками, россиянками, немками, с ними считаются и их уважают. И теперь, в Сочи, все зависит только от них самих.

Главная проблема украинской биатлонной команды всегда заключалась в одном слове - психология. Так было, в частности, в золотые часы Елены Зубриловой. Безусловно, лучшая в истории биатлонистка нашей страны, которая с 1996 по 2005 годы выиграла 17 медалей чемпионатов мира (из них - 4 золотые), так и не смогла проявить себя на Олимпиаде. На Игры-98 она ехала, имея за плечами 6 наград мировых первенств, но лучшее, чего добилась в Нагано - 5-е место в эстафете и ...28-е в индивидуальной гонке. Еще хуже у нее складывались дела в Солт-Лэйк Сити-2002, куда она приехала в роли 4-кратной чемпионки мира. Зубрилова заняла 34-е место в индивидуальной гонке и 10-е в составе эстафетной команды.

Учитывая такие итоги, результаты предолимпийских этапов нынешней команды также заставляют не на шутку волноваться. На последнем украинки вовсе выступали вторым составом, что дало массу поводов для слухов: дескать, в команде далеко не все в порядке. Впрочем, явных поводов переживать - нет. Команда «выстрелила» в начале олимпийского сезона, напомнив всем, что она также претендует на медали Сочи. А функциональный провал в середине сезона может быть даже кстати. Ведь постоянно находиться на пике формы невозможно, а к Сочи спад уже может пройти. Так ли на самом деле? Первая женская гонка состоится уже в воскресенье, 9 февраля. Ждать осталось совсем недолго.

И еще о фаворитах. В последние дни перед Играми наши чиновники от спорта, и не только, вдруг вспомнили о фристайле. Да, когда-то у нас были в этом зимнем виде спорта отдельные успехи в разных соревнованиях. И только в одном из многочисленных видов программ в этом виде спорта - «могуле» (лыжной акробатике). Так, в рамках Кубка мира предолимпийского сезона 2012/13 украинцы завоевали в «могуле»... одну награду. На домашнем этапе Кубка мира в Буковеле серебро выиграла Наталья Диденко. Кстати, и сами соревнования были так себе: никто из лидеров мировой акробатики в них и близко не принимал участия. В сезоне 2013/14 этих наград у украинцев не было вовсе. Поэтому, говорить о каких-то шансах в этом виде спорта, не совсем уместно.

Расширение программы Игр

Игры, которые состоятся на российском черноморском курорте, впервые в истории Белых Олимпиад вышли за рамки «основной программы». Расширение за счет командного турнира фигуристов, смешанной эстафеты в биатлоне и прочего, привело к тому, что первые старты состоятся уже 6 февраля, за день до официального открытия. И, если раньше финальные соревнования в разных видах, где уже непосредственно разыгрываются медали, шли одно за другим, не пересекаясь, то в Сочи будут некоторые накладки. Поэтому, чтобы увидеть в полном объеме все финалы, болельщикам придется дожидаться повтора, или записывать параллельно идущие соревнования.

Конечно, даже такая программа зимних Игр еще не идет ни в какое сравнение с летними Олимпиадами, но, с каждым разом, «проглотить» ее целиком и полностью рядовому болельщику становится все сложнее. И это, без учета показательных видов спорта, которые организаторы предпочли не ставить даже вне рамок официальных соревнований. Речь идет о таких, например, как хоккей с мячом, который, по-настоящему, культивируется в четырех странах мира - России, Швеции, Финляндии и Казахстане. В остальных, участвующих в чемпионате мира, также есть национальные сборные, но не более того. Кстати, на прошедшем на прошлой неделе мировом первенстве выступала и... сборная Украины, которая далеко не дебютант в «бенди» и принимает участие в мировых первенствах уже несколько лет подряд. Для проведения мирового первенства в рамках Игр, организаторам нужно было бы задействовать уже имеющийся в Сочи стадион с футбольным полем, либо построить новый в Адлере, городе-курорте, входящем в Большой Сочи. Именно здесь, собственно говоря, будут происходить все основные олимпийские события, за исключением соревнований на снегу (они пройдут в горах). И именно на аренах размером с футбольное поле играют в хоккей с мячом. Впрочем, в Сочи, от этой идеи было решено отказаться. Чемпионат мира-2014 по хоккею с мячом прошел в Иркутске, где, на радость местным болельщикам, победили россияне. А больше всего от этого пострадал... город Сочи, где событий, связанных с Олимпиадой, не будет вообще. В самом городе расположены, разве что, пресс-центры: основной - для аккредитованных МОК на Игры журналистов, и вспомогательный - для неаккредитованных. А спортивные события будут происходить в Адлере и в горах.

Возвращаясь к программе Игр, заметим, что, по сравнению с Ванкувером-2010, она выросла на 12 комплектов наград - с 86-ти до 98-ми. Такими темпами, в корейском Пьончанге-2018, количество комплектов должно перевалить далеко за сотню.

Фавориты и те, кто рядом

Победителями в общем зачете Игр в Ванкувере сенсационно стали канадцы. Именно так - сенсационно. Весь мир догадывается, какие медицинские препараты стали олимпийскими чемпионами «в составе» спортсменов сборной Китая, показавших фантастический результат в общекомандном зачете на летних Играх-2008 в Пекине, но в Ванкувере все было чисто. На Китай закрыли глаза по каким-то неведомым принципам политкорректности. Здесь же никто и не думал отдавать хозяевам первенство в подковерной борьбе. Тем не менее, свои 14 золотых они отхватили, опередив на целых четыре «кругляша», пришедших к финишу Игр вторыми немцев. А американцы с норвежцами и подавно отстали - всего по 9 наград. Сенсационным был и провал четыре года назад россиян - всего 3 золота и место вне десятки общего зачета - 11-е.

За четыре года расклад если и поменялся, то только в самом главном. Рассчитывать на подобный собственному, домашнему, успех в Сочи, канадцам вряд ли стоит. Их лидеры явно не справляются сейчас с возложенной миссией, редко выигрывая там, где еще четыре года назад им не было равных. Новых же лидеров в сборной «Кленового листа» также не наблюдается. А вот остальные команды-лидеры в полном порядке. Норвежцы - в лыжах и биатлоне, немцы - в санях и бобслее, американцы - в фигурном катании, фристайле, горнолыжных дисциплинах...

Практически везде где-то рядом и россияне. Вот только, зачастую, до победы им не хватает совсем чуть-чуть. Эти победы если и приходят, то как-то разово, совсем не системно. Олимпиада всегда является определенным стрессом для любого атлета. А Игры в своей родной стране - стресс двойной, если не тройной. Как выйдут из этой ситуации россияне, сейчас не знает никто. Сбрасывать хозяев Игр со счетов нельзя ни в коем случае. Тем более, такую, по-настоящему, великую зимнюю спортивную державу, как Россия. Сбросить они могут только сами себя. Или победить.

Хоккей как исключение

Зимний «королевский» вид спорта в пятый раз соберет всех сильнейших игроков мира. Начиная с Нагано-1998, североамериканская Национальная хоккейная лига раз в четыре года регулярно прерывает свой чемпионат для того, чтобы все сильнейшие отправились на Игры. Так будет и в Сочи.

На протяжении многих лет, НХЛ была мозолью Международного олимпийского комитета. Это сродни футболу или боксу на летних Играх. Участвуют все сильнейшие, даже баскетболисты из той же североамериканской НБА. Не выступают только боксеры-профессионалы и футболисты, у которых, к тому времени (август-сентябрь), уже начинается клубный сезон. В Белых Играх все сильнейшие во всех видах спорта собираются уже 16 лет.

О многострадальной сборной Украины уже было сказано-пересказано. Поэтому ограничимся краткой констатацией факта - в Сочи ее не будет. И было бы большой сенсацией, если бы она туда даже просто квалифицировалась.

От других сборных не ТОП-уровня, ждать глобальных сенсаций также не приходится. Но и предсказать победителя практически невозможно. Сборные США и Канады — единственные, кто полностью укомплектован из НХЛ-овцев - за пять последних Игр доминировали лишь на двух домашних: в Солт-Лэйке и в Ванкувере. В Азии и Европе куда лучше себя чувствуют чехи, шведы, финны и россияне.

Кстати, сборная России еще никогда не выигрывала хоккейный олимпийский турнир. Последняя победа датирована 1992-м годом - Объединенная команда СНГ. В Нагано было серебро, в Солт-Лэйке - бронза, еще три раза - мимо медалей. Чем не повод выиграть Олимпиаду, да еще и на глазах у собственных болельщиков? Прервать традицию плохих выступлений за пределами Северной Америки постараются и канадцы с американцами. Ведь для чего-то же они едут в Сочи...

Олимпиада у русских дома или еще где-то - две большие разницы. Чехи? Шведы? Финны? Сильны все. Очень сильны! А потому и турнир - абсолютно непредсказуем. Да и цены на билеты на хоккей всегда заоблачные. Причем, не только в Сочи. Это уже, можно сказать, традиция. В Сочи хоккей будет «королевским» видом спорта и от этого никуда не деться. В абсолютно выигрышном положении окажутся нейтральные зрители. Те, кто не будет болеть ни «за», ни «против». А, значит, стоит просто расслабиться и получать удовольствие.

...На данный момент на счету сборной Украины 5 наград. Пять - за двадцать лет. Маловато будет. Но, впереди, как уже успел заметить новоизбранный президент Международного олимпийского комитета немец Томас Бах, нас ждет лучшая Олимпиада в истории. Мнение такого важного человека сложно не принять. А вот во что действительно хочется верить, так это в то, что Игры в Сочи могут стать лучшими в истории сборной Украины. Для этого и нужно всего ничего - три медали. Ну, и чтобы хотя бы одна из них была золотой. Поехали!

Кирилл Стадниченко