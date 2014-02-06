Казахстан могут переименовать в "Казах ели" - СМИ
Казахстан может быть со временем переименован в "Казах ели" ("Земля казахов"), сказал президент республики Нурсултан Назарбаев в четверг в ходе посещения Атырауской области (на западе республики).
"В названии нашей страны есть окончание "стан" - как и у других государств Центральной Азии. В то же время иностранцы проявляют интерес к Монголии, население которой составляет всего два миллиона человек, при этом в ее названии отсутствует окончание "стан". Возможно, надо рассмотреть со временем вопрос перехода на название нашей страны "Казах ели", но прежде следует обязательно обсудить это с народом", - цитирует Назарбаева его пресс-служба.
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При этом президент выразил уверенность, что при сохранении единства и толерантности Казахстан достигнет всех поставленных целей.
"Наше преимущество - в разнообразии многоэтничного народа", - отметил Назарбаев.