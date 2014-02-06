Казахстан могут переименовать в "Казах ели" - СМИ

"В названии нашей страны есть окончание "стан" - как и у других государств Центральной Азии. В то же время иностранцы проявляют интерес к Монголии, население которой составляет всего два миллиона человек, при этом в ее названии отсутствует окончание "стан". Возможно, надо рассмотреть со временем вопрос перехода на название нашей страны "Казах ели", но прежде следует обязательно обсудить это с народом", - цитирует Назарбаева его пресс-служба.

Читайте такжеРост ВВП Казахстана в прошлом году ускорился до 6%Об этом пишут РИА Новости.

При этом президент выразил уверенность, что при сохранении единства и толерантности Казахстан достигнет всех поставленных целей.

"Наше преимущество - в разнообразии многоэтничного народа", - отметил Назарбаев.