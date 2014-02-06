В Олимпийской деревне в Сочи подняли флаг Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

Читайте такжеСочи-2014: уникальные шлемы спортсменов-скелетонистовКак отмечается в сообщении, традиционная церемония поднятия Государственного флага состоялась под Гимн Украины на специализированной площади в горной Олимпийской деревне. Вместе с флагом Украины были подняты флаги Мексики, Норвегии, Молдовы и Таиланда.

Читайте такжеОлимпиада в Сочи вряд ли придаст импульс экономике России — Moodys По данным пресс-службы, в церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации Владимир Ельченко, президент НОК Сергей Бубка, министр молодежи и спорта Равиль Сафиуллин, спортсмены, тренеры и технический персонал сборной.