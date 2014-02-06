Открытие Олимпиады в Сочи посетят главы 44 государств – Лавров

На открытие Олимпиады в Сочи прибудут главы 44 государств, всего на Играх побывает более 60 лидеров иностранных государств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы можем сказать, что у нас будет 44 главы государства только на открытии, а всего – за 60. Поэтому считайте сами и делайте выводы», - сказал Лавров.

При этом он назвал «глупостью и чушью» решение некоторых глав государств проигнорировать приглашение на Олимпиаду.

«Это такая глупость, даже чушь. Если уж мы затронули эту тему, я не припомню на своем веку, чтобы хоть одни Олимпийские игры, где бы то ни было, сопровождались подобными разговорами, обсуждением того, сколько глав государств на них приедет. Никто никогда это не считал. А начали считать, когда решили, что нужно еще чем-то России «насолить», чтобы она не очень хорошо и комфортно себя чувствовала», - сказала он.

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«Сколько глав государств было в Ванкувере? А в Лондоне? Никто никогда не считал. Мы начали считать, потому что эти глупые вопросы посыпались с разных сторон», - подчеркнул он.

При этом он сообщил, что приглашает глав государств не страна-хозяйка, а Международный олимпийский комитет (МОК).

«Поэтому возомнившие о себе персонажи мировой и европейской политики, заявившие, что отвергают приглашение, отвергли приглашение МОК, с чем их и поздравляем», - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, Президент США Барак Обама и главы ряда стран Евросоюза не намерены принимать участие в открытии Олимпиады в Сочи. В частности, Президент Франции Франсуа Олланд и министр иностранных дел Лоран Фабиус не пожелали посетить Олимпиаду в Сочи. А Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не поедет на открытие Олимпийских Игр в Сочи из-за состояния с правами человека в России, а также экономического и политического давления России на Литву и участников "Восточного партнерства", в частности Украину.

Зимние Олимпийские игры 2014 года пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля.

4 февраля лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что 7 февраля намечена встреча Президентов Украины Виктора Януковича и РФ Владимира Путина в рамках открытия Олимпийских игр в Сочи.