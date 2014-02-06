Смазчикам лыжной сборной России пригрозили Магаданом в случае ошибки

Если гонки в скиатлоне пройдут в нынешних погодных условиях, то никаких проблем со смазкой лыж не будет, передает ИТАР-ТАСС.

Олимпийские соревнования в скиатлоне пройдут 8 и 9 февраля (женский и мужской соответственно).

"Если гонка пройдет в нынешних погодных условиях, то никаких проблем не будет. Куда сложнее придется, когда погода начнет меняться, - отметил он. - Достаточно вспомнить прошлый год, когда на этапе Кубка мира разыгрывались медали в спринте. Если женщинам начинать соревнования приходилось на твердой мази, то уже через полчаса, когда стартовали мужчины, надо было использовать жидкую смазку. Лыжи спортсменам пришлось менять даже по ходу одного только полуфинала: если первая группа стартовала на одних, то уже вторая, через несколько минут, - на других. Все дело в том, что погода здесь очень быстро меняется".

"Самое ужасное - это снег, - добавил он. - Тогда вероятность ошибки очень высока. А если стабильно светит солнце, то весь вопрос заключается лишь в том, насколько оно влияет на снег на протяжении дня. Если, к примеру, стоит минусовая температура, то проблем вообще никаких не будет".

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Вяльбе рассказал, что сервис-группа всегда готова предоставить спортсмену на выбор три вида лыж, покрытие которых в зависимости от ситуации может быть скорректировано. "Всегда надо иметь три основные пары лыж: с твердой мазью, с жидкой мазью, так называемым клистером, и те, что без смазки. Но на самом деле сочетания могут быть совершенно разными. Все зависит от погодных нюансов. Реагировать будем моментально", - рассказал собеседник агентства.

Вяльбе заявил, что лидеры сборной России по лыжным гонкам получают лучший инвентарь, который только может быть. "Ведущие спортсмены сборной, такие как Александр Легков, Максим Вылегжанин, Юлия Чекалева, получают лучший инвентарь. И в нашей команде для таких спортсменов делается столько лыж, что мы даже не успеваем их тестировать. Однако 5-10 номерам, возможно, не хватает подобных лыж. Но это логично. Тридцатому номеру мира производитель никогда не будет делать лучшие лыжи. Право первого выбора получают лидеры, остальные - остатки. Что ж, надо им быть просто сильнее", - рассказал Вяльбе.