Россия завершила подготовку к Олимпийским играм в Сочи – Путин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Путин сказал сегодня на церемонии приветствия делегации Олимпийского комитета России.

Читайте такжеПутин объявил о создании международного штата спецслужб в Сочи«Россия к проведению Игр готова», - заявил он.

Путин отметил, что до начала Игр осталось полтора дня, хотя Россия шла к этому моменту в течение семи лет, и подготовка к Олимпиаде стала самым крупным общенациональным проектом.

По его словам, в России был полный национальный консенсус по поводу проведения этих Игр.

«Это стало крупным промышленным, строительным проектом, это самая большая стройка в мире, практически с нуля в голом поле: в голом поле легче строить, а в горном кластере было очень сложно», - подчеркнул Президент РФ.

Читайте такжеЯнукович встретится с Путиным в СочиОн напомнил, что с нуля были построены современные высокотехнологичные спортивные объекты, созданы два кластера для проживания спортсменов.

Как сообщал УНИАН, зимние Олимпийские игры 2014 года пройдут в Сочи с 7 по 23 февраля.