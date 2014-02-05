Сергей Бубка принял участие в заключительном этапе эстафеты олимпийского огня в Сочи

Об этом УНИАН сообщили в НОК Украины.

Для легендарного спортсмена, Олимпийского чемпиона, 35-кратного рекордсмена и 6-кратного чемпиона мира этап эстафеты олимпийского огня в Сочи стал уже десятым.

Впервые Сергей Бубка принимал участие в эстафете олимпийского огня еще накануне Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. А во время некоторых Олимпийских эстафет это крайне ответственное задание прославленному легендарному украинскому олимпийцу поручали даже дважды, что свидетельствует о чрезвычайно высокой оценке Бубки как атлета и международного спортивного организатора.

Пронести олимпийский факел Сергею Бубке довелось и в Киеве - именно здесь 5 июля 2004 года в преддверии Олимпийских игр в Афинах состоялся этап международной эстафеты Олимпийского огня, который был признан МОК одним из лучших в мире, как по уровню организации, так и по количеству людей, которые присоединились к нему.

Во время этапа эстафеты олимпийского огня в Олимпийской столице Сочи Сергея Бубку тепло приветствовали многочисленные местные жители и гости столицы Олимпиады.

Наш факелоносец уделил максимум внимания каждому, кто желал сфотографироваться или взять автограф. Среди них и совсем маленькие зрители.

«Я горд от того, что уже десятый раз выполняю эту почетную миссию. Для меня это особое ощущение, ведь мне повезло быть факелоносцем и в роли спортсмена, и сейчас, в роли спортивного менеджера. Всю свою жизнь я посвятил спорту и сегодняшний миг, когда держишь в руках олимпийский символ, является неповторимым. После участия в эстафете всегда храню олимпийские факелы в семейном музее. Считаю это уникальным символом и ценностью», - прокомментировал Сергей Бубка.

Как сообщал УНИАН, Олимпийские Игры Сочи-2014 пройдут с 7 по 23 февраля.