Золотые призеры Олимпиады в Сочи получат миллион гривень

Об этом, открывая заседание правительства, заявил и.о. премьер-министра Сергей Арбузов.

Читайте такжеВ Сочи спортсмены активно тренируются перед стартом Олимпиады«Мы сделали все необходимое, чтобы наши спортсмены качественно подготовились и достойно представили нашу страну на Олимпиаде в Сочи. Правительство позаботилось о материальном поощрении спортсменов: призеров ожидает достойная награда. За полученное «золото» - более миллиона гривен, за «серебро» – 680 тыс. грн, за «бронзу» - 470 тыс. грн», - акцентировал он.

Арбузов подчеркнул, что размеры премий были увеличены после Олимпиады в Лондоне.

Также и.о. премьера пожелал украинским олимпийцам побед.