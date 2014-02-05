Стена Олимпийского перемирия объединит спортсменов во имя мира

Об этом сообщает официальный сайт Игр Сочи-2014.

По традиции Олимпийского движения стену Олимпийского перемирия устанавливают в олимпийских деревнях за несколько дней до открытия Игр, с тем, чтобы участники соревнований из разных стран оставляли пожелания о сохранении мира на планете в поддержку идеи Олимпийского перемирия.

Стена Олимпийского перемирия стала своеобразным обращением к спортсменам из десятков стран – послам Мира и носителям идей международного олимпийского движения. На Стене начертано послание будущим поколениям: «Молодежь России приветствует вас – участников Олимпийских зимних игр в Сочи, посланцев Мира! Вы представляете разные страны и континенты, и вас всех объединяет спорт. Игры «Сочи 2014» демонстрируют единство людей во всем многообразии культур, религий и мировоззрений. В этом и есть дух Олимпийского перемирия. Давайте вместе обратимся ко всем народам с призывом соблюдать Олимпийское перемирие и стремиться к долгосрочному миру на Земле».

На время Игр в Прибрежной и Горной олимпийских деревнях установлены 2 Стены Олимпийского перемирия. Каждая Стена состоит из 5 панелей – по числу Олимпийских колец. Высота блоков Стены чередуется – или 1924 мм, что символизирует первые зимние Олимпийские Игры в Шамони в 1924 году или 2014 мм, что символизирует год проведения первых в истории России Олимпийских зимних игр в Сочи. Таким образом, организаторы отразили важнейшие вехи в истории «белых» Игр. Идея и дизайн Стены Олимпийского перемирия были разработаны одним из волонтеров Сочи 2014.

В ходе мероприятия участники соревнований и почетные гости смогут оставить свою подпись на Стене Олимпийского перемирия, тем самым выразив поддержку резолюции ООН о сохранении мира на Земле во время проведения Олимпийских игр.

Давняя греческая традиция «Олимпийского перемирия» («экехерии») зародилась еще в VIII веке до нашей эры и с тех пор служила священному принципу Олимпийских игр - на время проведения спортивных соревнований заключался мир, чтобы все спортсмены могли в безопасности прибыть к месту состязаний и вернуться обратно. В 1992 году Международный Олимпийский комитет возродил эту традицию, обратившись ко всем государствам с призывом соблюдать олимпийское перемирие. В 2000 году для продвижения идей гармонии и мира МОК основал международную организацию «Олимпийское перемирие».

Как сообщал УНИАН, зимние Олимпийские игры Сочи-2014 пройдут с 7 по 23 февраля.