Долгополов проиграл на старте турнира в Чили

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Соперником украинца в первом круге соревнований стал испанский теннисист Даниэль Химено Травер. Оказалось, что на грунтовом покрытии кортов в Южной Америке испанец чувствует себя намного увереннее. В равной борьбе он в двух сетах из трех вырывал победу, уступив лишь во втором сете – 6:7, 6:3, 5:7.

Отметим, что Долгополов впервые вышел на корт после травмы, полученной во время Australian Open. В частности, он не участвовал в матче Кубка Дэвиса Украина – Румыния, где впрочем наши теннисисты справились и без своего лидера, выиграв со счетом 3:1.

Турнир в Винья-дель-Мар продлится до 9 февраля.