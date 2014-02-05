«Индиана» до минимума сократила отставание от лидера НБА

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Матч в Атланте вначале проходил в равной борьбе и к большому перерыву у «Атланты» образовалось символическое преимущество в 1 балл. А решающей стала третья 12-минутка, которую гости выиграли с двукратным перевесом – 24:12. В заключительной четверти матча «Хоукс» попытался догнать одного из лидеров сезона, но все на что хватило команду хозяев, так это сократить отставание до «-4» - 85:89.

Лучшим игроком матча в составе победителей стал Дэвид Уэст, набравший 22 очка.

Среди других игр дня отметим проигрыш команды украинских легионеров «Финникс Санс» на своей площадке «Чикаго Буллс» - 92:101. Алексей Лэнь и Вячеслав Кравцов не принимали участия в матче по решению главного тренера.

В турнирной таблице на данный момент на Западе лидирует «Оклахома» - 39 побед при 11 поражениях, на Востоке – «Индиана» - 38/10. Отрыв лидеров достаточно велик. Идущий третьим во всей лиге «Сан-Антонио» имеет показатель 35/13.