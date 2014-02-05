«Сент-Луис» проиграл матч за лидерство в дивизионе НХЛ

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Матч в Оттаве проходил в нервной борьбе с перепадами в игре обеих команд. Первые два периода гораздо лучше провели «блюзмены» выигравшие этот 40-минутный отрезок со счетом 3:1. Но, уже к середине третьей 20-минутки «сенаторы» совершили камбэк, забросив три безответные шайбы – 4:3. Решающим же в основное время стал бросок Джордана Леопольда, забросившего свой первый гол в сезоне – 4:4.

В серии буллитов решающим оказался бросок игрока «Оттавы» Кайла Терриса – 5:4.

Среди других матчей дня стоит отметить победу «Бостона» над «Ванкувером» со счетом 3:1, а также разгром «Нью-Йорк Рейнджерс», учиненный в гостях «Колорадо» - 5:1.

В турнирной таблице Западной конференции у «Анахайма» 85 очков, «Чикаго» -82, «Сент-Луиса» -80. На Востоке – у «Писстбурга» 80 очков, а у «Бостона» 75 баллов.