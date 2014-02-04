"Химик" проиграл первый матч Кубка ЕКВ
22:57, 04 февраля 2014Спорт
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Чемпион Украины по волейболу среди женских команд южненский "Химик" проиграл первый матч челлендж-раунда Кубка ЕКВ немецкому "Дрезднеру".
Игроки Химика / vc.khimik.com.ua
Об этом сообщает пресс-служба южненской команды.
Волейболистки "Химика" уверенно выиграли первый сет - 25:18, но затем проиграли три следующие партии подряд - 21:25, 22:25, 20:25.
Интересно, что проигрывая в четвертой партии 5:14, южненские волейболистки сократили отставание до двух баллов (18:20), но несколько своих ошибок свели на нет усилия команды.
Ответный матч состоится 12 февраля в Дрездене.
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