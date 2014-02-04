Валентина Шевченко «ни за что не откажется от почетной миссии стать знаменосцем сборной»

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

В частности, Шевченко заявила: «Для меня это большая честь стать знаменосцем нашей команды. Не смотря на то, что тренер уговаривал отказаться, ведь на следующий день у меня уже гонка, я не откажусь, времени хватит, чтобы восстановиться. Я счастлива, что такая почетная миссия выпала именно мне. Это подарок как для всей моей семьи, так и для тренерского состава. 7 февраля - День рождения моего первого тренера Елены Лесниковой, думаю, она будет радоваться за меня и будет гордиться».

Как сообщал УНИАН, церемония открытия Игр в Сочи состоится 7 февраля.