Сборная Украины по биатлону заняла 5-е место в мужской эстафете на чемпионате Европы

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Мужская четверка в составе Александр Дахно, Руслан Ткаленко, Дмитрий Русинов и Виталий Кильчицкий выступила гораздо лучше, нежели двумя часами ранее женская команда, преодолевшая в общей сложности 11 штрафных кругов. На сей раз, команда ни разу не позволила себе оставить непораженными мишени в стрельбе из положения лежа. Правда, в стойке, Ткаленко и Русинов допустили ошибки, не закрыв по две мишени - четыре штрафных круга.

В итоге, команда финишировала на 5-м месте с отставанием в 2 мин. 54 сек.

Без штрафных кругов сегодня преодолели дистанцию победитель эстафеты сборная Австрии и, занявшая второе место команда Норвегии. Третьими финишировали немцы, четвертыми - россияне.

Чемпионат Европы в Нове-Место проходил с 27 января по 4 февраля. Сборная Украины завоевала 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.