В Сочи спортсмены активно тренируются перед стартом Олимпиады

До открытия зимней Олимпиады в Сочи осталось три дня.

Читайте такжеВ Борисполе открыли прямые ежедневные рейсы в СочиКак заявил в понедельник на пресс-конференции в главном медиацентре Игр-2014 президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, Сочи полностью готов к проведению лучших в истории зимних Олимпийских игр,

Читайте такжеСМИ: На открытии Олимпиады в Сочи сборная России выйдет под песню Тату"В Сочи все готово к проведению лучшей в истории Олимпиады. Мы побывали в олимпийских деревнях, пообщались со спортсменами, и не сомневаемся, что все пройдет на высшем уровне", - сказал Бах.