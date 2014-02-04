В Сочи спортсмены активно тренируются перед стартом Олимпиады
15:02, 04 февраля 2014Спорт
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В Сочи активно готовятся к старту Олимпиады. Многие спортсмены уже приехали к месту проведения Игр и начали тренировки на олимпийских объектах.
До открытия зимней Олимпиады в Сочи осталось три дня.
Читайте такжеВ Борисполе открыли прямые ежедневные рейсы в СочиКак заявил в понедельник на пресс-конференции в главном медиацентре Игр-2014 президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, Сочи полностью готов к проведению лучших в истории зимних Олимпийских игр,
Читайте такжеСМИ: На открытии Олимпиады в Сочи сборная России выйдет под песню Тату"В Сочи все готово к проведению лучшей в истории Олимпиады. Мы побывали в олимпийских деревнях, пообщались со спортсменами, и не сомневаемся, что все пройдет на высшем уровне", - сказал Бах.
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