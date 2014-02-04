Австрийцам пригрозили похищением двух олимпийцев в Сочи

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на австрийскую APA.

Генеральный секретарь НОК Австрии Питер Меннел рассказал, что в письме неизвестные угрожают похитить горнолыжницу Марлис Шильд и скелетонистку Жанин Флок.

По словам Меннела, спортсменки были проинформированы об угрозах в их адрес. Меннел добавил, что Шильд и Флок спокойно отнеслись к произошедшему. Само письмо было передано в криминальную полицию.

APA отмечает, что в Сочи за пределами олимпийской деревни австрийских спортсменов будут сопровождать два сотрудника спецподразделения «Кобра».

32-летняя Шильд выиграла два серебра и бронзу на Играх-2006 в Турине и Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. На чемпионатах мира горнолыжница завоевала семь наград, в том числе два золота. 24-летняя Флок трижды становилась лучшей на чемпионатах Австрии.

Ранее письма с угрозами получили в НОК Германии, Италии, Словении и Венгрии. Представители оргкомитета Игр-2014 назвали эти угрозы несущественными. Президент России Владимир Путин заявил, что спортсменам и гостям Олимпиады не стоит беспокоиться о своей безопасности.

Как сообщал УНИАН, Игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля.