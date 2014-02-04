Женская сборная Украины по биатлону провалила эстафетную гонку на чемпионате Европы

Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Украинская команда изначально была одним из фаворитов гонки. Биатлонистки Анастасия Меркушина, Яна Бондарь, Ольга Абрамова, Ирина Вавринец уже не раз блистали в индивидуальных гонках и на этом турнире и на этапах Кубка IBU, где, в отличие от чемпионата мира, Кубка мира и Олимпиады выступают вторые составы команд. Тем не менее, сегодня, в сложных погодных условиях и при плохой видимости на огневом рубеже спортсменки не сумели проявить выдержку и точность.

Промахивались все четыре украинки, а без штрафных кругов смогла обойтись только Меркушина, открывавшая эстафету на первом этапе. Далее были сплошные разочарования. Бондарь и Абрамова пробежали по 4 штрафных круга после стрельбы из положения "стоя", а Вавринец - 1 после "лежки" и 2 после "стойки".

Таким образом, команда финишировалал на 6-м месте отстав от победителя более чем на 3,5 минуты.

Чемпионками в этот день стали биатлонистки сборной Беларуси, пробежавшие 2 штрафных круга, на втором месте - Германия (3 штрафных круга), на третьем - Норвегия (6 кругов).

Чемпионат Европы по биатлону в Нове-Место (Чехия) завершится сегодня мужской эстафетной гонкой.