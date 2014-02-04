Валентина Шевченко будет знаменосцем Олимпийской сборной Украины в Сочи

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Для представительницы в лыжных гонках Валентины Шевченко Олимпийские игры в Сочи станут уже пятыми в карьере. Шевченко - бронзовый призер чемпионата мира 2009 года, неоднократная победительница и призер Кубков мира.

Президент Национального олимпийского комитета Украины, Олимпийский чемпион Сергей Бубка так прокомментировал решение спортсменов: «Я принимаю и соглашаюсь с решением спортсменов. Валентина действительно заслужила право стать знаменосцем сборной Украины. Это большая честь для каждого олимпийца. Помню свои незабываемые ощущения, когда на Олимпиаде-96 в Атланте мне посчастливилось быть знаменосцем Украины. Это невероятная гордость и доверие. Уверен, Валентина достойно выполнит такую ответственную миссию».

Как сообщал УНИАН, Игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля.