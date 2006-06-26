Блохина подставили: его предматчевая пресс-конференция сорвалась

Пресс-конференция Олега Блохина сорвалась из-за отсутствия переводчика.

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин во время пресс-конференции перед матчем со сборной Швейцарии ответил только на вопросы украинских и российских журналистов. Вопросы представителей СМИ других стран остались без ответа, поскольку украинская сборная не обеспечила присутствие на пресс-конференции переводчика, пишет "Советский спорт".

Пресс-секретарь сборной Украины Игорь Мирошниченко заявил: "На пресс-конференции переводчик должен предоставляться ФИФА, а не мы должны его приводить". Сотрудник пресс-службы Международной федерации футбола Хабиб Сулейман опроверг утверждение Мирошниченко, отметив, что предматчевые пресс-конференции должны переводиться сотрудниками команды.

В итоге на пресс-конференции Блохин не понял большую часть заданных ему вопросов, а журналисты не поняли, что отвечал украинский наставник. Олег Блохин, отвечая на понятные ему вопросы, подчеркнул, что в матче Украина – Швейцария победить может любая команда, а многое будет зависеть от настроя на игру. Он отметил, что главную задачу на чемпионат мира – выход в плей-офф – его команда решила, поэтому теперь в психологическом плане будет легче.

Напомним, что матч Швейцария – Украина состоится 26 июня в Кельне на стадионе "Рейнэнерги". .

Лента.ру