Жена «умершего» боксера опровергла информацию о его кончине

Об этом сообщает агентство Р-Спорт.

Ранее сообщалось, что мексиканский боксер Оскар Гонсалес скончался после нокаута.

Гонсалес потерял сознание в десятом раунде боя со своим соотечественником Хесусом Галисией. Галисия нокаутировал соперника в 10-м раунде боя, прошедшего в субботу в Мехико за титул WBC Silver. Боксера, рухнувшего на ринг, немедленно госпитализировали. Затем стало известно, что у Гонсалеса диагностирована смерть мозга. По сообщениям мексиканских СМИ, 33-летний спортсмен скончался.

Однако жена Гонсалеса, Магали Авалос разговаривала с нейрохирургом боксера, который заявил, что организм Гонсалеса функционирует.

«Он сказал, что часть мозга еще функционирует. Он сохраняет признаки жизни, его сердце работает. Но нам необходимо подождать еще около суток, чтобы понять, что делать дальше», - заявила Авалос, которую цитирует Boxing Scene.

Оскар Гонсалес на профессиональном ринге провел 26 боев, 23 из которых выиграл, 3 проиграл.