Баскетбольная сборная Украины сыграет с США на чемпионате мира-2014

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбольных ассоциаций.

Сборная Украины попала в четвертую корзину и изначально не могла рассчитывать на легких соперников. В оппоненты ей не могли попасться только балканские команды, представляющие бывшую Югославию – Хорватия, Словения и Сербия. Также стоит отметить, что все корзины кроме первой, были составлены по географическому принципу. В первую же попали команды Аргентины, Литвы, Испании и США.

В итоге сборная Украины попала в группу С, где сыграет, в частности, с безусловно сильнейшей командой мира – сборной США, а также командами Финляндии, Новой Зеландии, Доминиканской Республики и Турции.

Сильнейший сикстет на предварительном этапе турнира, так называемую «группу смерти», составили Испания, Сербия, Франция, Бразилия, Иран и Египет.

Чемпионат мира-2014 по баскетболу пройдет в сентябре в Испании.