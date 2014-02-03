Баскетбольная сборная Украины сыграет с США на чемпионате мира-2014

20:50, 03 февраля 2014
Спорт
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В Барселоне (Испания) состоялась жеребьевка чемпионата мира по баскетболу-2014, где впервые в истории будет участвовать сборная Украины и, в частности,  сыграет в одной группе с командой США.

ЧМ-2014 / fiba.com

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбольных ассоциаций.

Сборная Украины попала в четвертую корзину и изначально не могла рассчитывать на легких соперников. В оппоненты ей не могли попасться только балканские команды, представляющие бывшую Югославию – Хорватия, Словения и Сербия. Также стоит отметить, что все корзины кроме первой, были составлены по географическому принципу. В первую же попали команды Аргентины, Литвы, Испании и США.

В итоге сборная Украины попала в группу С, где сыграет, в частности, с безусловно сильнейшей командой мира – сборной США, а также командами Финляндии, Новой Зеландии, Доминиканской Республики и Турции.

Сильнейший сикстет на предварительном этапе турнира, так называемую «группу смерти», составили Испания, Сербия, Франция, Бразилия, Иран и Египет.

Чемпионат мира-2014 по баскетболу пройдет в сентябре в Испании.

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