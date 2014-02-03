СМИ: На открытии Олимпиады в Сочи сборная России выйдет под песню "Тату"

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание «Бизнес Online», корреспондент которого побывал 1 февраля на репетиции церемонии открытия.

Корреспондент «Бизнес Online» отмечает, что выбор такой композиции для выхода сборной России вызвал неоднозначную реакцию у собравшихся на стадионе. В чем это выразилось, корреспондент издания не уточнил.

Читайте такжеВ Сочи началось заселение олимпийских деревеньТакже, как сообщает российский сайт, одна из зрительниц рассказала в интервью «Русской службе новостей», что на самой репетиции группы «Тату» не было. Однако, когда зазвучала композиция «Нас не догонят», все 40 тысяч зрителей встали на ноги.

О том, что на открытии Игр-2014 выступит группа «Тату», стало известно 30 января. Кто еще из музыкантов будет участвовать в церемонии, остается неизвестным.

Церемония открытия Олимпиады пройдет в пятницу, 7 февраля на стадионе «Фишт». Начало — в 20:14 по московскому времени.