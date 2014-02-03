Объявлены составы команд-участниц Кубка Федерации по теннису

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

Состав участниц Группы С будет выглядить таким образом:

Украина - Элина Свитолина, Надежда Киченок, Ольга Савчук, Людмила Киченок, капитан - Наталия Медведева.

Австрия - Ивонн Мойсбургер, Патрисия Майр-Айхляйтнер, Тамира Пашек, Сандра Клеменшиц, капитан - Клеменс Триммель.

Словения - Настя Колар, Маша Зеч-Пескирич, Далила Якупович, Андреа Клепач, капитан - Тина Писник.

Израиль - Шахар Пеер, Юлия Глушко, Керен Шломо, Офри Ланкри, капитан - Амос Мансдорф.

Согласно регламенту, в случае, если сборная Украины займет первое место в своей группе, наша команда сыграет со сборной занявшей первое место в группе В. Заметим, что команда Румынии в этой подгруппе является фаворитом. Симона Халеп будет участвовать в соревнованиях - в составе румынок без замен. А вот в команде Великобритании отсутствует ее лидер Лора Робсон.

Сборная Украины вступит в борьбу 5 февраля матчем против команды Израиля.