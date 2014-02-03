Состоялась жеребьевка Евробаскета-2015

Об этом сообщает официальный сайт Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций.

Согласно жребию, в двух группах будут соревноваться по 3 команды, в остальных пяти группах - по 4.

Составы групп выглядят следующим образом:

Группа А: Босния и Герцеговина, Великобритания, Исландия,

Группа B: Черногория, Израиль, Болгария, Нидерланды.

Группа С: Германия, Польша, Австрия, Люксембург.

Группа D: Бельгия, Македония, Беларусь, Дания.

Группа E: Чехия, Грузия, Португалия, Венгрия.

Группа F: Латвия, Швеция, Словакия, Румыния.

Группа G: Италия, Россия, Швейцария.

Ранее 11 команд уже обеспечили себе место на Евробаскете 2015 - Франция, Литва, Испания, Хорватия, Словения, Украина, Сербия, Финляндия, Греция, Турция, как участники Чемпионата мира-2014 и Эстония - победитель первого отборочного раунда Евробаскета.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по баскетболу 2015 года состоится осенью в Украине.