Состоялась жеребьевка Евробаскета-2015
В Испании состоялась жеребьевка второго раунда отборочного турнира Евробаскета-2015, в рамках которой 26 команды были разделены на 7 групп.
Об этом сообщает официальный сайт Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций.
Согласно жребию, в двух группах будут соревноваться по 3 команды, в остальных пяти группах - по 4.
Составы групп выглядят следующим образом:
Группа А: Босния и Герцеговина, Великобритания, Исландия,
Группа B: Черногория, Израиль, Болгария, Нидерланды.
Группа С: Германия, Польша, Австрия, Люксембург.
Группа D: Бельгия, Македония, Беларусь, Дания.
Группа E: Чехия, Грузия, Португалия, Венгрия.
Группа F: Латвия, Швеция, Словакия, Румыния.
Группа G: Италия, Россия, Швейцария.
Ранее 11 команд уже обеспечили себе место на Евробаскете 2015 - Франция, Литва, Испания, Хорватия, Словения, Украина, Сербия, Финляндия, Греция, Турция, как участники Чемпионата мира-2014 и Эстония - победитель первого отборочного раунда Евробаскета.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по баскетболу 2015 года состоится осенью в Украине.