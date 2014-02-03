Сборная Украины по биатлону выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На протяжении всей гонки лидирующие позиции занимали сборные Украины и России, в то время как соперники были далеко позади - отрыв составлял до двух минут.

Судьба гонки решилась на последнем этапе. Если до этого россияне на протяжении всей гонки имели преимущество от 20 до 40 секунд, то на четвертом этапе Артем Тищенко легко одолел Александра Поварницына. Проигрывая по ходу дистанции 20 секунд, украинец выиграл с преимуществом в 13 секунд. На огневых рубежах украинцы также проявили себя с лучшей стороны, затратив 12 дополнительных патронов и ни разу не пробежав штрафной круг, что стало лучшим результатом среди всех команд. Использовавшие также 12 дополнительных патронов россияне, не избежали штрафных кругов. Лишние 150 м дистанции на втором этапе пробежала Ульяна Кайшева.

В итоге украинцы финишировали первыми, россияне - вторыми, на третьем месте сборная Эстонии.

Чемпионат Европы в Нове Место продлится до 4 февраля.