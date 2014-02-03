Главный тренер сборной Украины по футзалу призвал игроков "взять все в свои руки"
13:35, 03 февраля 2014Спорт
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Главный тренер сборной Украины по футзалу (мини-футболу) Евгений Рывкин поделился прогнозом накануне матча 1/4 финала чемпионата Европы против команды Португалии, отметив что его подопечным необходимо "взять все в свои руки".
Евро-2014 / uefa.com
Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).
В частности, Рывкин отметил: "Португалия - очень серьезная команда. Будет видно, что сможем противопоставить такому сильному сопернику. На групповом этапе нам действительно где-то везло. И футзал, и футбол без удачи невозможны, но я не стал бы снова надеяться на фортуну. Игроки должны взять все в свои руки и реализовать наши задумки".
Как сообщал УНИАН, матч 1/4 финала Евро-2014 Украина - Португалия состоится 3 февраля. Чемпионат Европы проходит в Бельгии с 28 января по 8 февраля.
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