Главный тренер сборной Украины по футзалу призвал игроков "взять все в свои руки"

13:35, 03 февраля 2014
Спорт
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Главный тренер сборной Украины по футзалу (мини-футболу) Евгений Рывкин поделился прогнозом накануне матча 1/4 финала чемпионата Европы против команды Португалии, отметив что его подопечным необходимо "взять все в свои руки".

Евро-2014 / uefa.com

Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).

В частности, Рывкин отметил: "Португалия - очень серьезная команда. Будет видно, что сможем противопоставить такому сильному сопернику. На групповом этапе нам действительно где-то везло. И футзал, и футбол без удачи невозможны, но я не стал бы снова надеяться на фортуну. Игроки должны взять все в свои руки и реализовать наши задумки".

Как сообщал УНИАН, матч 1/4 финала Евро-2014 Украина - Португалия состоится 3 февраля. Чемпионат Европы проходит в Бельгии с 28 января по 8 февраля.

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