"Донбасс" проведет два спарринга во время олимпийского перерыва

Во время олимпийской паузы в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, которая продлится до 26 февраля, главная команда ХК «Донбасс» проведет два контрольных поединка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ХК "Донбасс".

17 февраля в Москве подопечные Андрея Назарова сыграют со столичным ЦСКА, а 18 февраля в Мытищах - с подмосковным «Атлантом». Начало матчей в 11:00 по киевскому времени.

В данный момент игроки находятся в краткосрочном отпуске, который продлится до 11 января.

Как сообщал УНИАН, на данный момент в регулярном чемпионате КХЛ "Донбасс" провел 50 игр и набрал 92 очка. Команда идет на 3-м месте в турнирной таблице Конференции Запад.