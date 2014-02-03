Кличко подписал контракт на бой с Лиепаи

Об этом сообщается на странице братьев Кличко в Facebook, где также размещена фотография украинского боксера, подписывающего контракт.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Сайт Fightnews.com. сообщает о том, что Лиепаи поставит подпись под соглашением 4 февраля.

Поединок должен состояться 26 апреля в немецком Оберхаузене. А билеты на бой начнут продавать с 11 февраля.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, IBF Владимир Кличко последний свой бой на сегодняшний день провел в октябре прошлого года в Москве, победив по очкам россиянина Александра Поветкина.