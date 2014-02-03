Баскетбольная Суперлига определила лучших игроков недели

Об этом УНИАН сообщили в Суперлиге.

В частности, среди защитников лучшими стали Доминик Коулмэн («Киев»), на счету которого 7 очков, 14 передач, 11 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота и Винсом Фрезьєр («Кривбасс»), набравший 32 очка, и сделавший 5 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.

Среди форвардов лучшими стали Артур Дроздов («Будівельник») - 13 очков, 3 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот, а также Ромео Трэвис («Химик»), который набрал 17 очков, сделал 8 подборов, 1 передача, 1 перехват и 1 блок-шот.

Лучшим центровым стал Кирилл Натяжко («Азовмаш») - 18 очков + 12 подборов и 1 передача.

На прошлой неделе центральными матчами стали два противостояния матча, состоявшиеся в киевском Дворце спорта. "Химик" (Южный) обыграл БК "Киев" - 68:62, а "Будівельник" был значительно сильнее "Одессы" - 84:59. Результаты еще ряда матчей признаны недействительными. За неуплату заявочных взносов за участие в турнире, Суперлига засчитала технические поражения (0:20) командам "Одесса", "Говерла" и "Днепр-АЗОТ".

В турнирной таблице на данный момент лидерами являются "Химик" и "Донецк" - по 13 побед при 2 поражениях. На третьем месте идет "Будівельник" - 11/5.