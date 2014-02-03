Баскетбольная Суперлига определила лучших игроков недели
На прошлой неделе состоялись очередные матчи Чемпионата Украины среди клубов Суперлиги, по итогам которых официальный сайт Суперлиги определил пятерку лучших игроков турнира.
Об этом УНИАН сообщили в Суперлиге.
В частности, среди защитников лучшими стали Доминик Коулмэн («Киев»), на счету которого 7 очков, 14 передач, 11 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота и Винсом Фрезьєр («Кривбасс»), набравший 32 очка, и сделавший 5 подборов, 3 передачи и 3 перехвата.
Среди форвардов лучшими стали Артур Дроздов («Будівельник») - 13 очков, 3 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот, а также Ромео Трэвис («Химик»), который набрал 17 очков, сделал 8 подборов, 1 передача, 1 перехват и 1 блок-шот.
Лучшим центровым стал Кирилл Натяжко («Азовмаш») - 18 очков + 12 подборов и 1 передача.
На прошлой неделе центральными матчами стали два противостояния матча, состоявшиеся в киевском Дворце спорта. "Химик" (Южный) обыграл БК "Киев" - 68:62, а "Будівельник" был значительно сильнее "Одессы" - 84:59. Результаты еще ряда матчей признаны недействительными. За неуплату заявочных взносов за участие в турнире, Суперлига засчитала технические поражения (0:20) командам "Одесса", "Говерла" и "Днепр-АЗОТ".
В турнирной таблице на данный момент лидерами являются "Химик" и "Донецк" - по 13 побед при 2 поражениях. На третьем месте идет "Будівельник" - 11/5.