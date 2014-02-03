Елена Пидгрушная - лучшая спортсменка января в Украине
11:22, 03 февраля 2014Спорт
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Национальный олимпийский комитет признал капитана сборной Украины по биатлону Елену Пидгрушную лучшей спортсменкой января. Наставники биатлонистки Григорий Шамрай и Игорь Починок названы лучшими тренерами месяца.
Елена Пидгрушная / biathlon.com.ua
Об этом УНИАН сообщили в НОК Украины
Пидгрушная первой из украинских спортсменов завоевала медаль в олимпийском 2014 году. В начале января биатлонистка заняла третье место в спринте на этапе Кубка мира, который состоялся в немецком Оберхофе.
Отметим хорошую тенденцию наших лидеров биатлона в преддверии сочинской Олимпиады. В прошлом месяце именно представительница этого вида спорта была признана лучшей спортсменкой декабря. После своего триумфального выступления на этапах мирового Кубка это престижное звание было присвоено Валентине Семеренко.
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