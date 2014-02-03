Ольга Харлан выиграла первый этап Гран-при сезона
11:10, 03 февраля 2014Спорт
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Ольга Харлан стала победительницей первого Гран-при по фехтованию на саблях в сезоне 2013-2014, который состоялся в городе Орлеан (Франция).
Ольга Харлан / nffu.org.ua
Об этом УНИАН сообщили в Национальной федерации фехтования Украины.
В полуфинале со счетом 15:7 Харлан одолела россиянку Екатерину Дьяченко, в финале с аналогичным счетом победила олимпийскую чемпионку Лондона-2012 Жион Ким из Кореи.
Для Харлан "золото", завоеванное в Орлеане, - третья награда высшей пробы на этом турнире. На первую ступеньку пьедестала Харлан поднималась в 2010 и 2013 годах, в 2009 году она завоевала во Франции "серебро".
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