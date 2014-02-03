Ольга Харлан выиграла первый этап Гран-при сезона

Об этом УНИАН сообщили в Национальной федерации фехтования Украины.

В полуфинале со счетом 15:7 Харлан одолела россиянку Екатерину Дьяченко, в финале с аналогичным счетом победила олимпийскую чемпионку Лондона-2012 Жион Ким из Кореи.

Для Харлан "золото", завоеванное в Орлеане, - третья награда высшей пробы на этом турнире. На первую ступеньку пьедестала Харлан поднималась в 2010 и 2013 годах, в 2009 году она завоевала во Франции "серебро".