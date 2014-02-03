Мексиканский боксер скончался после нокаута
03:50, 03 февраля 2014Спорт
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Мексиканский боксер Оскар Гонсалес умер вскоре после окончания боя со своим соотечественником Хесусом Галисией.
Оскар Гонсалес умер вскоре после окончания боя со своим соотечественником Хесусом Галисией / РИА Новости
Галисия нокаутировал Гонсалеса в 10-м раунде боя, прошедшего в субботу в Мехико за титул WBC Silver, сообщает РИА Новости со ссылкой на Boxing Scene.
Боксера, рухнувшего на ринг, немедленно госпитализировали. Затем стало известно, что у Гонсалеса диагностирована смерть мозга, а днем в воскресенье мексиканец скончался.
Боксеру было 33 года. На профессиональном ринге он провел 26 боев, 23 из которых выиграл, 3 проиграл.
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