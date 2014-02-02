"Шахтер" выиграл у "Металлиста" в матче Объединенного Суперкубка

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Матч двух сильнейших украинских команд прошел с преимуществом дончан, что вполне логично. Команде необходимо раньше войти в игровой тонус, так как плей-офф еврокубков стартует раньше, чем возобновится национальный чемпионат. "Металлист" в еврокубках в нынешнем сезоне не участвует.

Горняки атаковали достаточно много и дважды сумели воплотить свой перевес в голы. Уже на 10-й минуте счет открыл Дуглас Коста, а на 69-й - Дарио Срна удвоил перевес горняков. К тому же, на 75-й минуте случился неординарный как для товарищеских матчей эпизод. Родриго Моледо получил красную карточку за фол последней надежды против Эдуардо. Любопытно, но в меньшинстве харьковская команда заиграла активнее и даже имела преимущество. Но, забить гол так и не смогла.

Ранее сегодня санкт-петербургский "Зенит" обыграл московский ЦСКА с таким же счетом - 2:0.

Таким образом. после двух туров на счету "Шахтера" 6 очков, "Зенита" - 3, ЦСКА - 2, "Металлиста" - 1.

В заключительном туре 5 февраля встречаются "Шахтер" - ЦСКА и "Металлист" - "Зенит".

Как сообщал УНИАН, турнир с участием четырех сильнейших клубов Украины и России - Объединенный Суперкубок - проходит в Израиле с 30 января по 5 февраля.