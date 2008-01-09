Суркис дал Сёмину квартиру с видом на Лавру

Вчера новый главный тренер киевского "Динамо", отметив дома Рождество, отправился в столицу Украины, где был представлен команде и приступил к непосредственной работе. Перед отлетом Юрий Сёмин дал интервью "Спорт Экспрессу". Тренер сообщил, что руководство клуба уже обеспечило его жильем в Киеве: “Первое время буду жить на базе в Конча-Заспе. Хотя квартиру мне уже предоставили, причем отличную, в нескольких минутах ходьбы от стадиона "Динамо" и с прекрасным видом из окна на Киево-Печерскую лавру.

Сёмин рассказал о своих ближайших планах в "Динамо". “Для начала надо изучить результаты тестирования. Проанализируем их с тренером по физподготовке Винченцо Пинколини и вместе решим, с каких нагрузок начинать. Но в любом случае я абсолютно убежден: киевляне привыкли к мощным нагрузкам еще со времен Валерия Лобановского и никаких проблем тут не будет”, отметил тренер.

Сёмин уточнил также, какими будут функции Сергея Овчинникова в клубе: “Овчинникову поручено проводить предыгровые разминки, а также занятия с футболистами, которые не будут или мало будут задействованы в календарных матчах. В его обязанности входит также просмотр наших очередных соперников, а в остальном он станет осуществлять те же функции, что и другой мой помощник Валерий Зуев”.

Тренер приступает к непосредственной работе с командой 9 января. Об изменениях в составе во время перерыва в сезоне говорит, что это обычное явление: они всегда были и будут.

Имена первых новичков "Динамо" тренер называть не стал: “Пока их имена никому ничего не скажут. Это - футболисты дубля и второй команды, которые отправляются с нами на просмотр”.

Относительно амбиций киевского "Динамо" Юрий Сёмин подчеркивает, что задача у клуба всегда одна - выиграть любой турнир, независимо от того, на каком этапе готовности находится команда.

“Еду в Киев с большим удовольствием, в предвкушении новой интересной и, надеюсь, плодотворной работы”, - подытожил тренер.