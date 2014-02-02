Сборная Украины выиграла Кубок Содружества

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Украинцы были гораздо мотивированнее и лучше настроены на игру, с самого начала принявшись штурмовать ворота соперника. Уже на 4-й минуте Тарас Пучковский завершил эффектную и быструю комбинацию гостей точным голом – 1:0. Гости не останавливались на достигнутом и продолжали атаковать. И на 16-й минуте Сергей Вакуленко во второй раз поразил ворота сборной России – 2:0.

На перерыв подопечные Сергея Ковальца ушли с солидным преимуществом, но не остановились. Едва начался второй тайм, как на 47-й минуте Редван Мемешев довел счет до крупного – 3:0. А точку в разгроме соперника на 90-й минуте поставил Андрей Тотовицкий - 4:0.

Таким образом, украинцы выиграли турнир, не потеряв в ходе соревнований ни одного очка. Все шесть матчей, в групповом турнире и плей-офф сборная Украины выигрывала в основное время.

Как сообщал УНИАН, Кубок Содружества проходил в Санкт-Петербурге с 24 января по 2 февраля.