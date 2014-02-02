Стаховский принес победу сборной Украины в матче Кубка Дэвиса с Румынией
В Днепропетровске завершилась четвертая игра матча Кубка Дэвиса по теннису Украина-Румыния, в которой лидер украинцев Сергей Стаховский обыграл сильнейшего румынского теннисиста Виктора Ханеску – 3:6, 6:3, 6:2, 6:3 и, таким образом, принес команде победу в матче – 3:1.
Как сообщает корреспондент УНИАН, пятая игра, которая запланирована по регламенту, уже не будет иметь никакого турнирного значения.
Стаховский и Ханеску находятся рядом в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Румын расположился чуточку выше, но это его преимущество нивелировали домашние стены и удобное хардовое покрытие корта для украинца.
Стаховский лишь в первой партии позволил сопернику навязать свою игру и захватить преимущество – 6:3. В дальнейшем, украинец полностью вошел в игру, перехватил инициативу и в последующих трех сетах не дал сопернику ни шанса на положительный результат – 6:3, 6:2, 6:3.
Как сообщал УНИАН, в первый день матча в двух одиночных играх Стаховский и Илья Марченко свои поединки выиграли. Таким образом, для общей победы в матче оставалось выиграть одну игру. Впрочем, накануне, в парной игре румыны оказались сильнее. Символично, что победу в матче сборная Украины добыла в очном противостоянии лидеров команд.